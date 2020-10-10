Osmancık ilçesinde, salı günü ayrıldığı evine geri gelmeyen Satılmış Yuvarlak'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Arama çalışması başlatan ekipler, Yuvarlakın Kargı ilçesi yakınlarında 35 VEH 29 plakalı aracı ile uçurumdan yuvarlandığını tespit etti. Yuvarlakın otomobilinin 50 metre uzaklıkta ulaşılan cansız bedeni, Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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- 5 gündür aranıyordu, uçurumda ölü bulundu
5 gündür aranıyordu, uçurumda ölü bulundu
İHA | 10 Ekim 2020 Cumartesi - 18:22 | Son Güncelleme : 10 10 2020 - 18:22