5 göl kurudu! Büyük tehlike...

Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan'a tırmanış yapan dağcılar ile doğa tutkunları, buradaki 3 krater gölünün kuruduğunu tespit etti. Antalya'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesi arasında kalan Batı Torosların en yüksek ikinci tepesi olan Akdağ'ın eteklerindeki 2500 rakımlı İkiz Göller tamamıyla kurudu, göl yatakları tarlaya döndü. Yörükler, Kaş Belediyesi'nin yardımı ile kazdıkları kuyudan çıkan suyla otlakları ve hayvanlarını suluyor.

Göller alarm veriyor! Antalya ve Ağrı 'da 5 göl kurudu. Antalya'da yayla turizminin önemli merkezlerinden Gömbe Yaylası'ndan gidilen Şubaşı Yaylası'nın üstünde bulunan İkiz Göller, tamamen kurudu. 3024 rakımlı Batı Torosların en yüksek ikinci zirvesi olan Akdağ'ın eteklerindeki İkiz Göller, 2500 rakımda bulunuyor. Yan yana oldukları için İkiz Göller diye adlandırılan göllerden kuzeyde bulunan ve yuvarlak şekilli olanında sular tamamıyla çekildi, bitkiler kurudu. Tabanı çatlayan gölün etrafındaki çimler yok oldu. Gölün sadece orta bölümünde az sayıda yeşillik kaldı.

Güney yönde bulunan göl ise tam anlamıyla tarlaya döndü. Bu gölde yaşamını sürdüren ördekler bölgeyi terk etti. Göller kuruyunca bölgedeki Yörükler, yüksek hava sıcaklığı nedeniyle daha aşağılara gidemediği için zor günler yaşıyor. Bölgeyi tanıyanlar, 2016 yılında güney yönünde bulunan gölün kısmen kuruduğunu bildiklerini söyledi.

İkiz Göller'in yanında, Yörüklerin koyun ve keçi sürülerini çıkardığı Subaşı Yaylası da kuraklıktan nasibini aldı. Her yıl gürül gürül akan suların geçtiği kanallar ile yayladaki otlar kurudu. Yörükler, Kaş Belediyesi'nin yardımı ile kazdıkları kuyudan çıkan suyla çimleri ve hayvanlarını suluyor.Uzun yıllardır İkiz Göller'e hayvanları ile çıkan Muğla 'nın Seydikemer ilçesinden Hasan Dalgın, "Yeşil Göller hayat veriyor. Göller kurudukça mallar zor durumda kalıyor. Etraf kuruyor, sahillere gidemiyoruz sıcak dolayısıyla. Karın yağmaması gölleri kuruttu. Zor durumdayız" dedi.

Seydikemerli Şeref Poyraz ise, "Burası ilk defa bu sene ağustosun ilk günlerinde kurudu. Su çekildi, doğal güzelliği kayboldu. Bu, kar yağışının azlığından kaynaklanan bir şey. Bu göller buraya hayat veriyor. Göller kuruduğu için bu bölgenin tadı kalmadı. Bölgede hayat bitti" diye konuştu.Subaşı Yaylası'nda hayvancılık yapan Osman Çetin, "Altı yıldır buraya çıkıyorum. Bu dere yatağı şu anda kurumuş vaziyette. 6 yıldır böyle görmemiştim. Hayvanlarımız susuz. Sıcak olduğu için aşağılara da göçemiyoruz. Hayvanlarımıza saman getirip besliyoruz" dedi.

Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu - Kuruyan bölgeleri cep telefonuyla kayıt altına alan dağcılar ve doğa tutkunları, bölgedeki diğer göllerde ise su seviyesinin oldukça düştüğünü gözlemledi

ÜÇ KRATER GÖLÜ KURUDU

Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan'a tırmanış yapan dağcılar ile doğa tutkunları, buradaki 3 krater gölünün kuruduğunu tespit etti. Bir grup dağcı ve doğa tutkunu, Ağrı'nın Patnos ve Bitlis 'in Adilcevaz ilçesi sınırlarındaki Süphan Dağı'na gezi amaçlı tırmanış programı düzenledi.Dağın 4 bin 58 metre yüksekliğindeki zirvesine çıkan grup, buradaki 3 krater gölünün kuruduğunu tespit etti.Cep telefonu kamerasıyla kuruyan bölgeleri kayıt altına alan gruptakiler, bölgedeki diğer göllerde ise su seviyesinin oldukça düştüğünü gözlemledi.Doğa tutkunu Lütfi Yiğit, AA muhabirine, gezi amaçlı Süphan Dağı'na çıktıklarını söyledi.

Yüksek rakımlarda suyun fazla olduğunu düşünerek yanlarına az su aldıklarını ifade eden Yiğit, "Zirveye doğru çıktıkça Süphan Dağı'nda ciddi bir kuraklığın olduğunu anladık. Üç gölün kurumuş olduğunu gördük. Bununla beraber yüzyıllardır orada olan buzulların da erdiğini gördük. Suyun olmamasından kaynaklı doğal olarak canlı ve yaban hayatına denk gelemedik." diye konuştu.