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5 Ekim koronavirüs tablosu belli oldu

05 Ekim 2021 Salı - 20:16 | Son Güncelleme : 05 10 2021 - 20:23

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 355 bin 564 testte 29 bin 802 vaka tespit edildi. 228 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.  Son 24 saatte yapılan 355 bin 564  testte  29 bin 802 vaka tespit edildi. 228 kişi hayatını kaybetti.
 
Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca;
''YARIN, İSTER DIŞARIDA İSTER KAPALI MEKÂNDA yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız.'' ifadelerini kullandı.
 
 
 

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