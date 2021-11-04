5 binin üzerinde organ nakli yapıldı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Özkan, 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası dolayısıyla Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyeleriyle bir araya geldi.

Organ bağışı mucizesinin en güzel örneklerinin dernek üyeleri olduğunu anlatan Özkan, "Üniversitemizde organ nakli olarak sağlıklarına kavuşan değerli dernek üyelerimiz, organ bağışının yaygınlaşması için çalışıyor." dedi.

Özkan, derneğin ve üyelerinin çalışmalarını çok önemsediklerini ve üniversite olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini kaydetti.

Akdeniz Üniversitesinin organ naklinde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden olduğunu vurgulayan Özkan, şöyle devam etti:

"Hastanemizde organ nakillerinin başladığı tarihten bugüne kadar 4 bin 970 böbrek, 682 karaciğer, 109 kalp, 78 pankreas, 5 yüz, 5 ekstremite ve 2 rahim nakli gerçekleştirildi. Organ nakli denince Akdeniz Üniversitesi ve Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu ismi ayrı ayrı düşünülemez. Hocamız organ naklinde çığır açtı ve üniversitemizin adını da tarihe yazdırdı. Biz de onun izinden giderek yaptığımız nakillerle hastalarımıza umut olmak için gece gündüz çalışıyoruz."

Organ Nakli Haftası vesilesiyle bütün vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağıran Özkan, organ nakli hastalarının tek umudunun organ bağışının artması olduğunu belirtti.

Dernek üyelerinden organ bağışı çağrısı

Dernek Başkanı Mehmet Şahan da her yıl Organ Bağışı Haftası'nda etkinlikler düzenleyerek organ bağışına dikkati çektiklerini bildirdi.

Dernek üyelerinden Sevgi Çağdaş da 17 yıl diyalize girdiğini ve uzun bir dönem nakil olmayı beklediğini aktardı.

Böbrek naklinin üzerinden 7 yıl geçtiğini vurgulayan Çağdaş, "Eşim Selahattin Çağdaş da böbrek nakilli. Çok mutluyum herkesin bilinçlenmesini ve böbreklerini bağışlamasını istiyorum. Bu sayede herkes kurtulsun, mutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Dört nakille hayata tutundu

Emin Arslan ise 3 böbrek ve karaciğer nakliyle hayata tutunduğunu anlattı.

İlk naklinin 1976'da Ankara Cebeci'de Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu tarafından yapıldığını kaydeden Araslan, "25 yıl geçtikten sonra Antalya 'da yine Karpuzoğlu hoca tarafından ikinci böbrek nakli yapıldı. Nakilden 15 yıl geçtikten sonra üçüncü böbrek ve karaciğer nakli Antalya'da ilk defa bir seferde bana yapıldı. 4 yıl oldu nakil olalı. Şu anda çok iyiyim. Hiçbir sıkıntım yok. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Görüşmenin sonunda organ nakli hastaları, Rektör Özkan'a kendi yaptıkları resmi hediye etti.