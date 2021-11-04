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5 binin üzerinde organ nakli yapıldı

AA |  04 Kasım 2021 Perşembe - 15:56 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 15:56

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Üniversite Hastanesinde bugüne kadar 5 binin üzerinde organ nakli yapıldığını söyledi.


Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Özkan, 3-9 Kasım Organ  Nakli Haftası dolayısıyla Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal  Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyeleriyle bir araya geldi.
 
Organ bağışı mucizesinin en güzel örneklerinin dernek üyeleri olduğunu  anlatan Özkan, "Üniversitemizde organ nakli olarak sağlıklarına kavuşan değerli  dernek üyelerimiz, organ bağışının yaygınlaşması için çalışıyor." dedi.
 
Özkan, derneğin ve üyelerinin çalışmalarını çok önemsediklerini ve  üniversite olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini kaydetti.
 
Akdeniz Üniversitesinin organ naklinde Türkiye'nin önde gelen  merkezlerinden olduğunu vurgulayan Özkan, şöyle devam etti:
 
 "Hastanemizde organ nakillerinin başladığı tarihten bugüne kadar 4 bin  970 böbrek, 682 karaciğer, 109 kalp, 78 pankreas, 5 yüz, 5 ekstremite ve 2 rahim  nakli gerçekleştirildi. Organ nakli denince Akdeniz Üniversitesi ve Prof. Dr.  Tuncer Karpuzoğlu ismi ayrı ayrı düşünülemez. Hocamız organ naklinde çığır açtı  ve üniversitemizin adını da tarihe yazdırdı. Biz de onun izinden giderek  yaptığımız nakillerle hastalarımıza umut olmak için gece gündüz çalışıyoruz."
 
Organ Nakli Haftası vesilesiyle bütün vatandaşları organ bağışı  konusunda duyarlı olmaya çağıran Özkan, organ nakli hastalarının tek umudunun  organ bağışının artması olduğunu belirtti.
 
Dernek üyelerinden organ bağışı çağrısı
 
Dernek Başkanı Mehmet Şahan da her yıl Organ Bağışı Haftası'nda  etkinlikler düzenleyerek organ bağışına dikkati çektiklerini bildirdi.
 
Dernek üyelerinden Sevgi Çağdaş da 17 yıl diyalize girdiğini ve uzun  bir dönem nakil olmayı beklediğini aktardı.
 
Böbrek naklinin üzerinden 7 yıl geçtiğini vurgulayan Çağdaş, "Eşim  Selahattin Çağdaş da böbrek nakilli. Çok mutluyum herkesin bilinçlenmesini ve  böbreklerini bağışlamasını istiyorum. Bu sayede herkes kurtulsun, mutlu olsun."  ifadelerini kullandı.
 
Dört nakille hayata tutundu
 
Emin Arslan ise 3 böbrek ve karaciğer nakliyle hayata tutunduğunu  anlattı.
 
İlk naklinin 1976'da Ankara Cebeci'de Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu  tarafından yapıldığını kaydeden Araslan, "25 yıl geçtikten sonra Antalya'da yine  Karpuzoğlu hoca tarafından ikinci böbrek nakli yapıldı. Nakilden 15 yıl geçtikten  sonra üçüncü böbrek ve karaciğer nakli Antalya'da ilk defa bir seferde bana  yapıldı. 4 yıl oldu nakil olalı. Şu anda çok iyiyim. Hiçbir sıkıntım yok. Herkesi  organ bağışı yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.
 
Görüşmenin sonunda organ nakli hastaları, Rektör Özkan'a kendi  yaptıkları resmi hediye etti.
 
  
 

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organ nakli Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Özlenen Özkan
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