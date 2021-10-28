İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılının Haziran ayında taksilerle ilgili kiralama modeli üzerinde çalıştıklarını açıklayarak, İstanbul’a 5 bin yeni sarı taksi kazandıracaklarını söyledi. İmamoğlu, “Elbise tek tip olacak, 3 vardiya çalışacak. Elektronik sistemle donatıyoruz bu 5 bin taksiyi. QR koduyla, İstanbulkart’la beraber taksi paranızı ödeyeceksiniz. Bir nevi İstanbul’a özgü taksi üretimine de start vermiş olacağız” açıklaması yapmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni taksi sistemi önerisini bugün 10. kez UKOME'ye sunuyor. Peki, 5 bin yeni taksi projesi nedir? İBB 5 bin yeni taksi projesi…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıl katıldığı bir haber programında, yeni taksi modeli çalışmalarına başlayacaklarını açıklamıştı. İBB Meclisi uzun vadeli bir modeli onaylarsa harekete geçeceklerini dile getiren İmamoğlu açıklamasını “Olmadı, encümen üzerinden 3 yıllık bir taksi kiralama modelini getireceğiz. Burada, taksici esnafını da koruyan, disipline eden, korsan çalışmaları yok eden bir model hazırlıyoruz” kelimeleriyle sürdürmüştü. 28 Ekim'de yapılması planlanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), daha önce de sunduğu ve 9 kez reddedilen İstanbul'a 5 bin taksi talebinin yeniden gündeme getiriyor. Peki, 5 bin yeni taksi projesi nedir? İBB 5 bin yeni taksi projesi…

5 BİN YENİ TAKSİ PROJESİ NEDİR?

UKOME toplantısında kabul edilirse, uygulamaya geçecek yeni sistemi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı.

Buna göre, taksicilerin aylık net kazancı 6 bin 622 lira olacak.

Taksicilere yılda 2 maaş performans primi ödenecek ve yılda 2 kez giyim yardımı yapılacak.

Taksicilere 1 öğün yemek ücreti ayrıca ödenecek.

Hafada 45 saat mesai yapacak olan taksicilerin SGK ödemeleri de bu mesai saatine göre yapılacak.

Ayrıca şoförlere düzenli olarak eğitimler verilecek.

HAFTADA 45 SAAT SINIRLAMASI

Uzun mesai saatlerinden yorgun düşen taksicilerin bundan sonra çalışma süreleri haftada 45 saatle sınırlı olacak. Çalışma şartları iyileşirken performansları da değerlendirilecek. İBB'den müşteri odaklı eğitim alacak taksicilerin, ders aldığı süreler de çalışma saati içerisinde değerlendirilecek. Eğitimde olan şoförler, hak kaybına uğramayacak. Dolayısıyla taksici haftanın bir günü tatil yapabilecek. İşe gidiş gelişleri de servisler ile sağlanarak yaşam koşullarında iyileştirmeye gidilecek.



Aynı zamanda iş kanunda yer alan yıllık izinleri kullandırılması sağlanacak. Çalıştıkları süre boyunca SGK primleri düzenli olarak ödenecek. Şoförlerin aileleri de SGK sisteminden yararlanabilecek.



YOLCULAR PUAN VERECEK



Son dönemde artan yolcu şikayetlerinin önüne geçmek için çalışma yapan İBB, yolculara puanlama hakkı getirecek. Taksicilerin davranışları elektronik olarak takip edilip, değerlendirilecek.

Yolculuk hizmetinin kalitesi koltukların arkasında bulunan tabletler üzerinden puanla sağlanacak. Böylece taksicilerin güzergah ve yolcu seçme döneminin sona ermesi planlanıyor. Ay sonunda da yüksek puanlamalar, şoförün maaşına prim olarak yansıyacak.



PARMAK İZİ İLE TAKİP



Taksinin içinde daha sağlıklı ve güvenlikli ortam için yolcu ve sürücü arasında ‘seperatör’ kullanılması sağlanacak. Aynı zamanda arabanın içinde olan izleme kameraları, ön koltukların arkasına ve orta dikiz aynasına yerleştirilecek.

Hem şoförün, hem de yolcunun kolayca ulaşabileceği panik butonları da taksilerde yer alacak.

Ödemelerde de nakit devrini değiştirmeyi amaçlayan İBB, İstanbulKart ve kredi kartı sistemini uygulayacak.

Yeni sistemde 7/24 kesintisiz iletişim için çağrı sistemi kurulması planlanırken, kayıp eşyaların da bulunması kolaylaşacak.

Filo yönetiminde, parmak izi sistemi oluşturularak araçların güzergahları, şoförü ve hangi saatlerde kullanıldığı da takip edilecek.