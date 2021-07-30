5 bin TL limiti var, faiz ödenmiyor, yarın son gün

Dev banka harekete geçti. 5 bin TL ile sınırlandırıldı. Faiz ödemesi yapılmıyor. Detaylar paylaşıldı. Yarın sona eriyor. Ziraat Bankası Sonradan Faizsiz Taksitlendirme kampanyası başlattı. İşte detaylar...

Ziraat Bankası'ndan resmi açıklama geldi. Faiz ödenmiyor. 5 bin lira limiti var. 31 Temmuz'da sona eriyor. 1 Temmuz'da başlayan kampanyada limit 5 bin TL olarak belirlendi. Ziraat Bankası'ndan 'Faizsiz Sonradan Taksitlendirme' kampanyası.

Ziraat Bankası harekete geçti. Dev banka tarafından Sonradan Faizsiz Taksitlendirme kampanyası başlatıldı. 250 TL ile 5 bin TL arasındaki alışverişler için geçerli. 1 Temmuz'da başlayan kampanya 31 Temmuz'da sona eriyor. Kampanyada 4 ay vade seçeneği bulunuyor. Ekstreye yansıyan işlemlerde faizsiz taksit seçeneği geçerli değil.

Yasal olarak taksitlendirmeye izin verilen sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinden Ziraat Bankası Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile yapılan yurt içi işlemler sonradan taksitlendirme imkanı sağlanıyor.

BORCU OLAN FAİZSİZ TAKSİT SEÇENEĞİNİ KULLANABİLİYOR MU?

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada gecikmiş kredi kartı borcu olanların faizsiz taksit seçeneğinden yararlanamayacağı açıklandı.

BAŞVURU SONUCUNUZU TAKİP EDİN



Sonradan taksitlendirme talebi alınan bir işlemin ilgili hesap döneminde dönem içi işlemlere girmesi halinde taksitlendirme süreci tamamlanıyor. Diğer bankaların üye iş yerlerinden gerçekleştirilen işlemlerin Ziraat Bankası'na aktarılmasında gecikme yaşanması durumunda, dönem içi işlemlere girmemiş taksitlendirme talepleri gerçekleştirilemeyebiliyor. Sonradan taksitlendirmeye yönelik taleplerin durumu dijital kanallardan takip edilebiliyor.

TAKSİTLENDİREN BİR İŞLEM YENİDEN TAKSİTLENDİRİLİR Mİ?



Taksitlendirilmiş bir işlem için tekrar taksitlendirme talebi alınmıyor. Kampanya tek çekim işlemer için geçerli. Taksitlendirme işleminin ilgili dönemin hesap kesim tarihinden önce yapılması gerekiyor. Taksitlendirme kampanyası sadece işlemin yapıldığı gün için geçerli. Ayrıca taksitlerin geri ödeme süresi boyunca kredi kartı hesap kesim tarihinde değişiklik yapılamıyor.

FAİZSİZ SONRADAN TAKSİTLENDİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Ziraat Bankası tarafından başlatılan Faizsiz Sonradan Taksitlendirme kampanyasına internet bankacılığını kullanarak katılmak mümkün.