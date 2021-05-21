Esnafa 5 bin lira hibe desteği başvuru tarihi belli oldu. Resmi Gazete'de yaıymlanan kararla birlikte, 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek." dedi. Haberin ardından esnaf ve işletme sahipleri, 5000 TL esnafa destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte 5 bin TL hibe destepş süreci ile ilgili merak edilenler…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada esnafa 5 bin lira ile 3 bin lira hibe verileceği müjdelendi. Hibe desteği Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. "Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar" yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı bütçesinden yapılacak hibe desteği, 17 Mayıs tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanacak. Peki, 5 bin TL hibe ne zaman, kimlere verilecek? Esnafa 5 bin hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

5 bin TL hibe kimlere verilecek?

Bu kapsamda, 5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta aralarında kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, eğlence parkları, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi personel ve okul servisleri, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler gibi işletmelerin bulunduğu 35 ekonomik faaliyet yer alıyor.

Esnafa 5 bin hibe desteği başvurusu ne zaman başlıyor?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik hibe desteği için başvuruların 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay içinde e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi. Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirlediklerini ifade etti. Tek seferde, iki ayrı grup halinde verecekleri 5 bin lira ve 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs 2021'den önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf, sanatkarlar ve gerçek kişi tacirlerin faydalanacağını vurgulayan Muş, "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Esnafımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Esnafa 5 bin hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Bakanlığı, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlere yönelik protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.