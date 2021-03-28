5 bin kişinin katıldığı sosyal mesafesiz konser!

İspanya'da koronavirüs salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı konser gerçekleşti. 5 bin kişinin katıldığı konsere girişte COVID-19 testi pozitif olanlar ve ateşi yüksek kişiler alınmadı.

Barselona kentindeki Sant Jordi Spor Salonu'nda bir rock müzik grubunun konserini 5 bin kişi izledi.

Konsere gelen herkese saat 09.00 ile 16.00 arasında COVID-19 hızlı tanı testi yapılırken, FFP2 tipi maske takma ve salon içinde el hijyen jeli kullanma zorunluluğu getirildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkanlar alınmadı

Konser salonunun girişinde ateşleri ölçülen müzikseverler, 23 ila 28 avroya satın aldıkları biletlerini el teması olmadan, QR kodu okutarak, içeri girdi.

COVID-19 testi pozitif çıkanlar ve ateşi 37,5 dereceden yüksek olanlar konsere alınmadı.

Yeni organizasyonlara destek

Organizatörler, bunun bir pilot proje olduğunu ve alınan önlemlerden sonra konserle bağlantılı COVID-19'un bulaşma vakasının tespit edilmemesi halinde yeni konserlerin organize edilebileceğini söyledi.

Kültür-sanat etkinliklerinin yavaş yavaş başlaması gerektiğini savunan Barselona Belediyesi ve Katalonya özerk yönetimi bu tip pilot projelere destek verdiklerini açıkladı.

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