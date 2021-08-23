5 bin 500 lira iade ediliyor! Maliyet düşüyor, borçlar...

– Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri.

– Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri.

– Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alındıktan sonra beraat edenlerin tutuklulukta ve gözaltında geçen süreleri.

– Grev ve lokavtta geçen süreler.

– Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri.

– Seçim için görevlerinden istifa eden ancak seçilemeyenlerin açıkta geçirdikleri süreler.

Uzun ve kısa dönem er ve erbaş olarak yapılan askerlik süreleri ile yedek subay okulunda geçen süreler için askerlik borçlanması yapılabiliyor. Kadın sigortalılar ise staj sigortası ile normal çalışmaya başladıkları tarih arasında doğan çocukları ile sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğan çocukları için boşta geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmı için doğum borçlanması yapabiliyorlar.

GÜNLÜK PRİM TUTARI EN AZ 38.16 TL

SGK’ya yapılan borçlanmalarda prime esas kazanç tutarını, borçlanmayı yapan kişiler serbestçe belirleyebiliyor. Prime esas kazanç tutarı brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişiyor. Prim tutarı, belirlenen kazancın yüzde 32’si üzerinden hesaplanıyor.

Bu yıl borçlanma yapanların 1 gün için ödemesi gereken prim tutarı en az 38.16 TL’dir. Bir günlük prim tavanı ise 286.20 TL’dir. Askerliğini 18 ay yapan kişi, bu sürenin tamamını borçlanmak istediğinde en düşük kazanç üzerinden bu yıl 20 bin 606 TL ödemesi gerekir.

Emeklilik için prim günü eksik olan kadınlar doğum borçlanması ile eksik günlerini tamamlayabiliyorlar. 4/a (SSK), 4/b (BAĞ-KUR) ve 4/c (Emekli Sandığı) statüsündeki kadınlar sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğan çocuklarına bakmak için çalışmaya ara vermişse, her çocukta boşta geçen sürelerin 2 yıla kadar olan kısmı için borçlanma yapabiliyorlar. Toplam 3 çocuk için 6 yıla kadar doğum borçlanması yapma hakkı bulunuyor. Buna göre, bir çocuk için 720, 3 çocuk için de 2 bin 160 güne kadar doğum borçlanması yapılabilir. Bu durumda bir çocuk için doğum borçlanması yapan kadın sigortalı bu yıl 27 bin 475 lira ödemek zorundadır.