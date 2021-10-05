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5 bakanlığa flaş atama! Resmi Gazete'de yayımlandı

AA |  05 Ekim 2021 Salı - 13:37 | Son Güncelleme : 05 10 2021 - 13:41

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara  göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne  Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Personel Genel Müdürlüğüne ise  Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik atandı.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığında açık bulunan Emeklilik  Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aynı yerde genel müdür yardımcısı olan İsmail  Ertüzün getirildi.
 
 
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine  ise vergi müfettişleri Birnur Eryol, Emel Aka, Eyyup İnce, Hakan Suha Alan, Murat  Serbes, Mustafa Küçükkara, Ramazan Aytekin Eryılmaz, Safinur Öztürk ve Zafer  Kütük'ün atamaları yapıldı.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine ise  yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren 89 vergi müfettiş yardımcısı atandı.
 
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer  Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Elazığ İl Müdürü Suat Kenç ile Kültür  ve Turizm Bakanlığı Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü görevlerinden  alındı.

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Resmi Gazete atama kararları Recep Tayyip Erdoğan
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