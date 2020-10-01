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5 ay önce evlenmişti! Didem Balçın...

5 ay önce evlenmişti! Didem Balçın... Ablasıyla alışveriş yaparken görüntülenen Didem Balçın, özel hayatına dair açıklamalar yaptı.
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