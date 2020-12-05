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5 Aralık koronavirüs tablosu! İşte yeni hasta ve vefat sayısı...

05 Aralık 2020 Cumartesi - 19:12 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 20:01

Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Güncel verilere göre, son 24 saatte hasta sayısı 6 bin 128 oldu. 4 bin  100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin  242'ye çıktı.
 
Toplam test sayısı 19 milyon 517 bin 84'e ulaştı. Hasta sayısı 533 bin  198, vefat sayısı 14 bin 705, ağır hasta sayısı 5 bin 800, aktif hasta sayısı da  91 bin 251 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3,  yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7,  ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat,  filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.?
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından  yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma  kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni  yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir.  Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim." ifadelerini kullandı.
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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