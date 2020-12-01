5-6 Aralık sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkmak yasağı uygulanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden biri olan sokağa çıkma kısıtlaması vaka sayılarının artmasıyla sınırlı bir şekilde yeniden uygulanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cuma akşam saat 21:00'den pazartesi sabahı 05:00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. '' dedi.

Türkiye’de koronavirüs vakaların iyice artmasının ardından yeni kısıtlamala kararları alındı. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma yasağı ilgili açıklamada bulunarak, "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır." şeklinde konuştu.

BU HAFTA SONU YASAK VAR MI?

Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

- Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.

- Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.

- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.

- Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.

- Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.

- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.

- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

- AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.

- Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir.

- 50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.

Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgede yayınlanacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.