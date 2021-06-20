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5.400 prim günü ile emeklilik imkanı!

5.400 prim günü ile emeklilik imkanı! Tarım sigortalıları, kısmi süreli çalışan sanatçılar, ev hizmetlerinde çalışanlar, taksi, dolmuş şoförleri gibi pek çk kişi yararlanabiliyor.
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