5.000 TL veriliyor! Emekliler başvurabiliyor, flaş maaş detayı

Emeklilere 5 bin TL veriliyor. Nakit ihtiyacı olan emeklilere avantajlı koşullar sağlanıyor. Maaş detayı önem taşıyor. Dev banka emekliler için harekete geçti. 5 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor. Halkbank'tan 'mini emekli' kredisi. İşte detaylar...

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların tüketici kredilerine yöneliyor. Birçok bankada kredi faizleri yüksek seviyelerde seyrediyor. Bu nedenle tüketicler en uygun koşullarda kredi veren bankaları araştırıyor. Bankalar zaman zaman kredi kampanyaları düzenleyerek faiz indirimine gidiyor.

Halkbank emeklilere özel 'Mini Kredi' pakedini hayata geçirdi. Tüketici kredisine göre daha düşük faiz oranı uygulanıyor.

MİNİ KREDİDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Halkbank Mini Kredi'den başını bankadan alan tüm emekliler yararlanabiliyor. Ayrıca maaşını Halkbank'a taşımayı taahhüt eden emekliler de kredi kullanabiliyor.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Emeklilere 5.000 TL’ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık yüzde1,60 faiz oranı ve 36 ay vade seçeneği sunuluyor.

5 FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ SUNULUYOR

Mini Kredi kullanacak olan müşterilere 5 farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Emekliler kendilerine uygun ödeme seçeneğini kendileri belirliyor.

Kredi ödeme seçenekleri şöyle;

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Serbest ödemeli