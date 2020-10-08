4D'li taşeron ve kamu işçileri tediye ödemesi! 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

Yüz binlerce işçi tediye ödemeleri tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Her yıl düzenli olarak kamu işçilerine ödenen ve ilave tediye olarak da adlandırılan ikramiyeler için yaklaşık 500 bin kamu işçisinin gözü ödemenin yapılacağı tarihte. Kamuda çalışan işçi statüsündeki kişilere devlet her yıl 52 günlük ilave tediye (ikramiye) ödemesi yapıyor. Bu ödeme de dört taksit halinde yapılıyor. Bu yıla ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti 22 Mayıs'ta, üçüncü taksiti ise 27 Temmuz'da ödendi. Kamudaki taşeron işçiye ödenen ilave tediye ödemesinin son taksitinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Taşeron ve kamu işçileri tediye ödemesi ne zaman? 4. ilave tediye ödemeleri için tarih belli oldu mu? İşte 4D'li taşeron ve kamu işçileri tediye ödemesi!

Yaklaşık 500 bin kamu işçisinin büyük bir merakla beklediği 2020 yılı ilave tediye (ikramiye) ödemeleri için geri sayım başladı. Kamu işçisine ve kadroya geçen taşeron işçilere ödenecek ikramiyenin (tediye) son taksiti için gözler ödemenin yapılacağı tarihte. Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye yani ikramiyenin 4. taksiti ile birlikte 2020 yılının ödeme planı gerçekleşmiş olacak. Peki, Taşeron ve kamu işçileri tediye ödemesi ne zaman? 4. ilave tediye ödemeleri için tarih belli oldu mu? İşte 4D'li taşeron ve kamu işçileri tediye ödemesi!

Kamu işçisine ve kadroya geçen taşeron işçilere ödenecek ikramiyeye (tediye) kısa bir süre kaldı. 4D'li taşeron ve kamu işçileri tediye ödemesi için gün sayıyor.

Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. Bu ödeme de dört taksit halinde yapılıyor. Tediye ödemelerinin tarihi de Cumhurbaşkanı kararı ile belli oluyor.

KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?

İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir hak ve bu haktan bütün kamu işçileri yararlanıyor.

Çoğu hastanelerde, kurumların temizlik personeli kadrosunda veya bu tür pozisyonlarda çalışan taşeron işçiler tediye ikramiyesi alabiliyor.

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Özel bütçeli idareler,

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

Kamu iktisadi teşekkülleri,

Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

4. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

2020 yılı tediye ödemelerinin ilk üç taksiti kamu işçisinin hesabına yatırıldı. Bu yıla ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti 22 Mayıs'ta, üçüncü taksiti ise 27 Temmuz 'da ödendi. Son taksiti bekleyen işçiler tediye ödemelerini bekliyor. Devlet ve devlete bağlı kurumlarda çalışan işçilere ilave tediye ödemelerinin tarihleri Resmi Gazete ’de yayınlanıyor.

6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2020 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete 'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin 11 Temmuz 2020 tarihli kararına göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılında ilave tediyenin ikinci yarısı 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.

İLAVE TEDİYE NE DEMEK?

6772 sayılı kanun kapsamında, kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2018’in son taksiti olan aralık tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek. Hesap işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılıyor.