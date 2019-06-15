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497 özel harekatçı, komiser yardımcısı oldu

15 Haziran 2019 Cumartesi - 17:52 | Son Güncelleme : 15 06 2019 - 17:55

Polis Akademisinde eğitim alan özel harekat branşlı 497 komiser yardımcısı, düzenlenen törenle mezun oldu - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: - "Hiyerarşik bir yapıya sahip olan teşkilatımızın bel kemiğini oluşturan ilk derece amirler olarak görevinizi en iyi şekilde yerine getirmek için disiplinden taviz vermeden çalışacağınızdan asla şüphem yoktur"


Polis Akademisinde eğitim alan özel harekat branşlı 497  komiser yardımcısı, düzenlenen törenle mezun oldu. 
 
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığında eğitimlerini  tamamlayarak komiser yardımcılığı rütbesine hak kazanan özel harekatçılar için  Gölbaşı yerleşkesindeki stadyumda mezuniyet töreni düzenlendi.
 
Törene, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı  Orgeneral Arif Çetin, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Emniyet  Teşkilatı mensupları ve mezun olan özel harekat branşlı komiser yardımcılarının  aileleri katıldı.
 
 
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan  törende, dönem birincisi Komiser Yardımcısı Sezer Öcalan, bir konuşma yaptı ve  yaş kütüğüne plaket çaktı.
 
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, yaptığı konuşmada, Emniyet  teşkilatının, mazisinden aldığı ilham ve tarih bilinciyle aziz Türk milletinin  huzur ve güvenliği için çalıştığını söyledi.
 
Özel Harekat Başkanlığının kurulduğu 1982'den bugüne kadar başta terör  örgütleri olmak üzere birçok alanda kritik görevler üstlendiğine dikkati çeken  Uzunkaya, "Vatan ve millet söz konusu olduğunda neler yapabileceklerini gösteren  bu yiğitler, hendek ve çukur operasyonlarında, Afrin'de ve daha birçok ulusal ve  uluslararası görevlerde ezilenlerin, mazlumların ve yardıma muhtaçların yanında,  hainlerin ise karşısında olmuştur ve olmaya devam edecektir." dedi.
 
Uzunkaya, Türk Polis Teşkilatının, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında  milli iradenin yanında yer aldığını belirterek o gece ülkenin birliği için şehit  olan 63 polisten 38'nin özel harekatçı olduğunu anımsattı.
 
"Polis Özel Harekat çelik bileğimizdir"
 
Mezunların ilk kademe amirlik eğitimi ve Güvenlik Yönetimi tezsiz  yüksek lisans eğitimi ile zorlu bir süreci tamamlayarak mezun olduklarını ifade  eden Uzunkaya, mezunlara şöyle seslendi:
 
"Hiyerarşik bir yapıya sahip olan teşkilatımızın bel kemiğini  oluşturan ilk derece amirler olarak görevinizi en iyi şekilde yerine getirmek  için disiplinden taviz vermeden çalışacağınızdan asla şüphem yoktur. Unutmayınız  ki kurulduğu günden bu yana iyilerin övünç kaynağı, kötülerin de adeta kabusu ve  korkulu rüyası olan Polis Özel Harekat, yapılan tüm operasyonlarda etkin ve  caydırıcı gücümüz olmanın yanı sıra polise ve devlete doğrultulmuş silahları  tutan hain elleri paramparça eden çelik bileğimizdir."
 
 
Özel harekat komiser yardımcılarına tavsiyelerde bulunan Uzunkaya,  kendilerinden, bir grubun veya yapının değil, milletin ve devletin polisi  olduklarını asla akıllarından çıkarmamalarını istedi.
 
"Vatan evlatları yetiştiriyoruz"
 
Polis Akademisi Başkanı Çolak da vatan için can veren şehitlere  Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.
 
Akademi yönetimine 2014'te getirildiğini anımsatan Çolak, "Bu sürede  akademiyi FETÖ, PKK gibi terör örgütleriyle daha aktif mücadele edebilen,  devletine sadık, milletine hizmetkar, vatanı uğruna canını feda etmek için gözünü  kırpmayan vatan evlatlarının yetiştirildiği bir kurum haline getirip daha da  kökleştirdik." dedi.
 
Başkanlık görevinde bulunduğu süre boyunca Emniyet Teşkilatı saflarına  10 bin 892 komiser yardımcısı kattıklarını belirten Çolak, bu sayının şu an  sahada görev yapan Emniyet Teşkilatı amir sınıfının yüzde 70'ine denk geldiğini  bildirdi.
 
Mezunlara seslenen Çolak, zorlu bir eğitimi başarıyla tamamlayarak  komiser yardımcısı rütbesiyle mezun olduklarını belirterek, mezun komiser  yardımcılarının ülkenin dört bir yanında yapacakları görevlerinde başarılı  olacaklarına inandığını söyledi.
 
Konuşmaların ardından Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Jandarma Genel  Komutanı Orgeneral Çetin ve Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Çolak, ilk üç  dereceye giren komiser yardımcılarına diploma ve hediyelerini verdi.
 
Özel harekatçıların gösterisi nefes kesti
 
Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca  helikopterle gerçekleştirilen merasim uçuşu gösterisi stadyumdakiler tarafından  ilgiyle izlendi, alkış aldı.
 
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, helikopterden uzatılan halatlarla iniş  yapan 4 özel harekatçının öperek kendisine teslim ettikleri Türk bayrağını öperek  aldı.
 
Özel harekatçılar Uzunkaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral  Çetin'e iki çam fidanı hediye etti.
 
 
Tören, mezun komiser yardımcılarının hep birlikte selam durmasıyla  sona erdi.
 
Mezun olan komiser yardımcılarının, özel harekat branşında görev yapan  polis memurları arasından komiser yardımcılığı sınavlarına katılıp eğitimlerini  başarıyla tamamlayan emniyet mensuplarından oluştuğu belirtildi.
 
Önce mezuniyet sonra evlilik teklifi heyecanı yaşadılar
 
Törenin ardından, mezuniyet heyecanı yaşayan komiser yardımcılarından  Muhammet Pişirici, hayatını birleştirmek istediği Komiser Yardımcısı Vuslat  Ulukaya'ya evlilik teklifinde bulundu.
 
Pişirici, evlilik teklifini kabul eden Ulukaya'ya çiçek demeti vererek  sarıldı.
 
Daha sonra çiftlerin parmaklarına takılan yüzüklerin kurdelesi, özel  harekatçıların kullandığı bıçakla kesildi.
 
AA muhabirine duygu ve düşüncülerini anlatan Komiser Yardımcısı  Pişirici, sevgilisi Ulukaya'yı şaşırtmak için böyle bir organizasyon planladığını  belirterek, evlilik teklifine "Evet" yanıtı alabildiği için mutlu olduğunu  söyledi.
 
Ulukaya ise sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşkınlık yaşadığını  ifade etti.

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