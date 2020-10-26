49 yıl ücret alınmayacak! Yatırıma Hazine arazisi desteği

Yatırımların teşviki ve istihdamın artırılması için Hazine taşınmazlarının yatırımcılara açılmasına devam edilecek ve bu kapsamda 2021 - 2023 döneminde 60 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz kullanılacak.

2021 yılı Bütçe Gerekçesi’nden yapılan derlemeye göre, yatırımların desteklenmesi amacıyla Hazine’ye ait taşınmazların tarım, hayvancılık, eğitim , turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılması uygulaması sürdürülecek.

Eylül itibarıyla 89 milyon liralık yatırım ve 477 kişilik istihdam taahhüdü karşılığında 3.9 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı tesis edildi. 20.3 milyon metrekarelik Hazine taşınmazı yatırımcıların kullanımına sunulmak üzere ilana çıkarıldı.

Yatırımların proje bazında desteklenmesine ilişkin düzenleme uyarınca yaklaşık 1.1 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı üzerinde, 22 milyar lira sabit yatırım ve 4 bin 623 kişi istihdam ile yatırımcılar lehine 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesis edildi.