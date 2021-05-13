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49 il için son dakika olarak duyuruldu! Kuvvetli geliyor, pazartesiden itibaren...

13 Mayıs 2021 Perşembe - 9:00 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 9:23

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Çok kuvvetli geliyor. Pazar ve pazartesi günü tamamen değişiyor. Pazar günü 30 il için uyarı geldi. Pazartesi günü ise 49 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığında değişiklik yaşanmasa da sağanak ülkemizin büyük bir bölümüne yeniden giriş yapacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugün öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 5 günlük hava durumu raporu paylaşıldı. Peki bugün hava nasıl olacak?


Meteoroloji'den son dakika açıklaması yapıldı. Harita paylaşıldı. Pazar günü 30 ilde sağanak bekleniyor. Pazartesi ise bu sayı 49 ile yükseliyor. Sıcaklıklarda büyük değişimler olmayacak ancak yağış ülkeye giriş yapacak. 5 günlük hava durumu tahmini paylaşıldı. Bugün hava nasıl olacak? Sağanak beklenen iller hangileri? İşte tüm detaylar...
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bugün ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA DURUMU
 
MARMARA
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
 
EGE
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
 
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
 
MANİSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
 
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
 
AKDENİZ
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
 
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, bu gece saatlerinde kuzey kesimleri sisli ve puslu
 
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
 
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
 
ISPARTA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
 
 
İÇ ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
 
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
 
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
 
YOZGAT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
 
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
 
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ARTVİN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
 
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
 
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ağrı ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimleri yer yer çok bulutlu
 
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
 
AĞRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
VAN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADIYAMAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
 
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
 
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ 
 
Meteoroloji bugün 5 günlük yeni hava durumu haritasını paylaştı. 
 
 
 
 
 
 
 

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