470 bin liralık hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

Şanlıurfa’da girdikleri evdeki kasayı açıp içerisindeki 470 bin liralık altın ve paraları çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’nde yaşandı. Hırsızlar, girdikleri bir evin içindeki çelik kasayı matkapla açarak değeri yaklaşık 287 bin lira olan1 kilo 980 gram altın, 17 bin 800 dolar ile 115 bin Türk lirası çaldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yapılan operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.