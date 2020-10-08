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46 yıl sonra tarihi adım! Kapalı Maraş resmen açıldı, işte ilk görüntüler...
Kapalı Maraş 46 yıl sonra resmen açıldı. Kıbrıs Türk halkı Türkiye'ye 'Kapalı Maraş'ın açılması' nedeniyle teşekkür etti.
46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan bu bölgede kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı. Yapılan düzenlemenin ardından vatandaşların bölgeye girişi saat 12.00 sıralarında başladı. Kapıların açılmasıyla yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, tarihi binalar arasında kumsala yürüdü.