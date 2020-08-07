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46 yıl sonra statüsü değişiyor! Kapalı Maraş yıl sonu açılıyor

Kıbrıs'ta 1974'ten beri kapalı 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın sivil yaşama açılması için düğmeye basıldı. Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yönetimi, 'askeri statüde' bulunan Maraş'ın statüsünün değiştirilmesi kararı aldığı bildirildi.

46 yıl sonra statüsü değişiyor! Kapalı Maraş yıl sonu açılıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini korumak üzere Doğu Akdeniz’de üst üste kritik hamleler yapan Türkiye, KKTC'nin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması için düğmeye bastı. 
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