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46 yıl sonra ilk kez... 'Keşke babam da görebilseydi'

DHA |  15 Ekim 2020 Perşembe - 19:30 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 19:30

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yönetiminin geçen hafta 46 yıl sonra Maraş'ı kısmen halka açtı. Rumların en zengin ailelerinden biri olarak bilinen Lordos ailesi, kenti ziyaret etti. Dimitri Lordos, Ben umut ediyorum ileride Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar bu şehri birlikte geliştirecekler ve birlikte barış içinde yaşayacaklar. Burada çok fazla anım var, karışık duygular içindeyim dedi.


Rumların en zenginlerinden olarak bilinen Dimitri Lordos, 1974 Kıbrıs Barış Harekatının ardından, 19 yaşındayken Maraşı terk etti. Dimitri Lordos, 46 yıl sonra KKTC yönetiminin Maraşı kısmen halka açmasının ardından kente gelerek doğduğu evi ve babasının otellerini ziyaret etti. Dimitri Lordos, Ben umut ediyorum ileride Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar bu şehri birlikte geliştirecekler ve birlikte barış içinde yaşayacaklar. Burada çok fazla anım var, karışık duygular içindeyim dedi.
 
BENİM İÇİN ÇOK DUYGUSAL BİR GÜN
 
Dimitri Lordos, ziyareti konusunda yaşadığı duyguları paylaştı. Lordos, şöyle konuştu:
 
Keşke bu günleri babam da görebilseydi. İzin verildiği zaman kente ilk dönecek kişi benim. Tüm mülklerimize yatırım yapacağım, otellerimi çalıştıracağım. Bugün benim için çok duygusal bir gün çünkü 46 yıl sonra ilk kez evimdeyim. Buradan ayrıldığımda çok gençtim. Bugün ailemi hatırladım. Onları kaybettim, ailem artık aramızda değil, ancak sevgileri bizimle. Ben umut ediyorum ileride Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar bu şehri birlikte geliştirecekler ve birlikte barış içinde yaşayacaklar. Burada çok fazla anım var, karışık duygular içindeyim.
 
MAHKEME KARARI BEKLENİYOR
 
KKTCnin Maraş kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları kapsamında kentin 1974ten önceki Rum mülk sahiplerinin hakları iade edilerek, Türk yönetimi altında açılmasını öngörüyor. Rum kesiminin ise bu karara karşı çıkıyor.  Lordos ailesinin, AİHMin kararlarını tanıdığı, Lefkoşada 2005te kurulan Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuran 300e yakın Rum arasında olduğu ifade edildi.
 

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maraş Lordos
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