46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni yepyeni konseptiyle Kanal D’de!

Çağla Şıkel ve Cem Davran sunumuyla ekrana gelecek törende kazananlar, ödüllerine evlerinde, ofislerinde kavuşacak.

Televizyon ve müzik dünyasından en başarılı isimlerin ödüllendirileceği Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde yıl boyunca yetenekleri ve başarılarıyla ses getiren isimler, bu özel geceye hazırlanan yeni konsept ile yaza güçlü bir başlangıç yapacak ve halkın oyları ile kazandıkları ödüllerine kavuşacak. Tören her sene olduğu gibi muhteşem şovlar ve konuşmalara sahne olacak.