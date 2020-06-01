4500 gün ile emekli olabilirsiniz! SGK girişi 1999 sonrası olan…

Milyonlarca kişi merak ediyordu ve belli oldu. 4500 gün ile emekli olabilir aynı zamanda tazminatınızı da alabilirsiniz. Peki nasıl? 1999 yılı öncesi SGK, SSK, girişi olanlar 3600 gün ile emekli olabiliyor ve çalıştığı iş yerinden tazminatını alabiliyordu. 1999 sonrası girişi olanlar içinde böyle bir süreç var… Kimler 4500 gün ile emekli olur? Emekli olmak için 4500 gün dışında hangi şartlar gerekiyor? Emeklilik hangi yıllar arasını kapsıyor? İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır yazdı…

Hepimizin bildiği üzere 08.09.1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı bulunan ve 3600 prim gününü tamamlayan kişilere SGK merkezlerince talep etmeleri halinde ‘Kıdeme Esas Yazı’ verilir. Çalışan kişiler bu yazıyla birlikte işyerlerine müracaat ederek, ‘artık emeklilik için istenilen asgari hizmet süresi ve prim gününü tamamladım, yaşımı bekleyeceğim.

Tüm alacaklarımın tarafıma ödenerek iş akdimin sonlandırılmasını istiyorum.’ Şeklinde dilekçe vererek tazminatlarını alabilirler.15 Yıl sigortalılık süresi ile 3600 prim günü şartı sadece 08.09.1999 öncesinde işe girişleri bulunanlar için geçerliydi. Peki ya bu tarihten sonra işe girenler, buyurun birlikte bakalım;

1999 sonrası girişlerde şartlar değişti!

15 yıl 3600 gün şartı yukarıda belirtilen tarihten önce sigorta girişi bulunanlar için geçerliydi. Peki 08.09.1999 tarihinden sonraki işe girenlerden ne istenecek? Burada da yine iki tarih ve iki ayrı şart sunulmaktadır.

Birinci şart 09.09.1999 ve 01.10.2008 tarihleri arasında sigortalı olmaktır. İkinci şart ise ya 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresini dolduracaksınız ya da 7000 prim gününü.

01.01.2000 Tarihinden itibaren kesintisiz çalışan bir kişi 25 yıl sigortalılık süresinden dolayı 4500 prim günü şartından faydalanamaz ancak 7000 prim gününü tamamlarsa ‘Kıdeme Esas Yazıyı’ alabilir.

Örnek: 01.01.2000 Tarihinde ilk defa sigortalı olmuş bir kişi 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü şartları tabidir kıdem yazısını alabilmek için. Bu anlamda sigortalılık süresi 01.01.2025 yılında dolacaktır. Ancak bu kişi 7000 prim gününe sahip ise 01.01.2020 tarihi itibariyle kıdem yazısı alarak iş akdini sonlandırabilir.

2008 yılı sonrası girişliler nasıl tazminat alacaklar?

01.10.2008 Yılından sonra ilk defa sigortalı olan kişilerde ise yukarıda belirtilen şartlar biraz daha uzatılmaktadır. Bu tarih sonrasında girişi olan bir kişiden 5400 prim günü ve yine 25 yıl sigortalılık süresi istenilmektedir veya hizmet süresi aranmaksızın 7200 prim günü şartı talep edilmektedir.

01.01.2010 Tarihinde işe girmiş bir kişi 25 yıl sigortalılık süresini 2035 yılında tamamlayacaktır, ancak 20 yıl kesintisiz çalışırsa 7200 prim günü ile kıdeme esas yazıyı 2030 tarihinde alabilir.

Emekli olur yazısı alana kıdeme esas yazı verilmez!

Günümüzde 15 yıl 3600 prim gününü ya da emekliliğini kazanarak iş akdini sonlandırmak isteyen her personelden bazı şirketler ‘Emekli Olur’ yazısının yanında bir de ‘Kıdeme Esas Yazı’ istemektedir.

‘Emekli Olur’ yazısı ‘Kıdeme Esas Yazısı’ndan daha da önceliklidir. Emekli olur yazısı almış bir personelden ayrıca kıdem yazısı talep edilemez. Sosyal Güvenlik Kurumu ‘Emekli Olur’ yazısı vermiş olduğu bir kişiye ayrıca Kıdeme Esas Yazı düzenlemez.

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