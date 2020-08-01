45 yıllık hayal gerçek oluyor! Mithatpaşa Tünelleri'nde sona gelindi

Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Mithatpaşa Tüneli 1 ve 2´nin temeli, 2 Ağustos 2013´te dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı.

Mithatpaşa Mahallesi ve Yeşil Mahalle arasındaki güzergahta gidiş ve geliş şeklinde yan yana inşa edilen bin 860´şar metre uzunluğundaki iki tüpte çalışmalar, 2018´in temmuz ayında ödenek yetersizliğinden durdu. Tünel inşaatı, Karayolları 15´nci Bölge Müdürlüğü tarafından 'yapımı öncelikli birinci proje' kapsamına alınmasının ardından 9 Ocak 2019´da tekrar başladı. Mithatpaşa Tünelleri'nin hizmete alınmasıyla birlikte Zonguldak - Kilimli arasındaki 10.8 kilometrelik yol, 5.7 kilometreye, yolculuk süresi ise 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek.

45 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR

1975 yılında dönemin Zonguldak Belediye Başkanı Hüseyin Öztek'in gündeme getirdiği, ancak yapılamayan Mithatpaşa Tünelleri, 45 yıl sonra bitme aşamasına geldi. Mithatpaşa-1 Tüneli´nde ışık görünürken, hemen yanındaki Mithatpaşa-2 Tüneli´nde ise ışığa 39 metre kaldı. Tünelin ışık görme töreninin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yapılması planlanıyor.

'BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ BEKLİYORUZ'