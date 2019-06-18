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45 ile Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

AA |  18 Haziran 2019 Salı - 13:03 | Son Güncelleme : 18 06 2019 - 13:03

Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimlerinde, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güneydoğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik), İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla), İç Anadolu (Ankara, Çankırı, Konya, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Aksaray), Akdeniz (Burdur, Isparta, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana) ve Karadeniz'in  iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
 

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