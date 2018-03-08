45 bin asker harekete geçti!

Rusya sınırında yapılacak askeri tatbikata onlarca savaş gemisi ve uçağın da katılacağını belirten ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral Robert B. Neller, "Soğuk savaşın doruğunda Trident Juncture adı altında yapılandan bu yana en büyük tatbikat olacak" dedi.

SON ZAMANLARIN EN BÜYÜK TATBİKATI OLACAK

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki oturumda konuşan Neller, "Önümüzdeki sonbaharda, ekim ayında, amfibilerin katılımıyla NATO ’nun büyük tatbikatı olacak. Muhtemelen, soğuk savaşın doruğunda Trident Juncture adı altında yapılandan bu yana en büyük tatbikat olacak" dedi.

NATO 45 bin askerler Rusya sınırında tatbikat yapacak

"RUSYA TARAFINDAN GİRİŞİM OLACAKTIR"

Orgeneral, onlarca savaş gemisi ve uçağının katılımıyla yapılacak tatbikatın Norveç kıyılarında düzenleneceğini dile getirdi.

Tatbikatın yapılacağı bölgeyle ilgili net bilgi vermeyen Neller, sadece Rusya sınırları yakınlarında olacağını ima ederek şunu söyledi: "Eminim, Rusya tarafından girişimler olacak. Ama sanırım bu, ABD’nin yürüttüğü stratejinin ciddiyetini, NATO müttefiklerimizin onları korumak için bizi orada görmek istediklerini gösteriyor."