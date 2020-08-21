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43 şehir için talimat verildi! Vaka sayıları artınca...

Coronavirüs vakaları artış gösterince valilikler bünyesindeki İl Hıfzıssıhha Kurulları, risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşları korumak için peş peşe kısıtlama kararları aldı. 43 ilde 65 yaş üstü vatandaşlara çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor.

43 şehir için talimat verildi! Vaka sayıları artınca... 65 yaş üstü vatandaşlar için bazı illerde çarşı pazar, bazı illerde düğün nişan, bazı illerde de toplu taşama belli saatlerde kısıtlandı.
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