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420 kişinin cesetleri caddeler, araç içleri ve evlerden toplandı

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 9:57 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 9:57

Bolivya'nın iki şehrinde özel emniyet biriminin, büyük bölümü yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle öldüğü düşünülen 420 kişinin cesetlerini topladığı bildirildi.


Suçla mücadele biriminin yöneticisi Albay Ivan Rojas, ekiplerin  cesetleri başkent La Paz ve ülkenin en büyük şehri Santa Cruz'da caddeler, araç  içleri ve evlerde bulduğunu söyledi.
 
Son 5 günde toplanan 420 cesedin yüzde 80 ila 90'ının, Kovid-19  nedeniyle hayatını kaybetmiş kişilere ait olduğunun sanıldığı belirtildi.
 
Bolivya Adli Tip Araştırmaları Enstitüsü, ülkede 1 Nisan'dan 19  Temmuz'a kadar muhtemelen Kovid-19'dan yaşamını yitirmiş 3 bin 16 kişinin  cesetlerinin toplandığını açıkladı.
 
Enstitünün Başkanı Andres Flores, en fazla cesedin Santa Cruz'da  toplandığını, onu Cochabamba kentinin izlediğini söyledi.
 
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre,  Bolivya'da son 24 saatte 1366 kişide Kovid-19 tespit edildi, 55 kişi yaşamını  yitirdi.
 
Ülkede Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 62 bin 357, toplam ölü  sayısı 2 bin 273.
 

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Bolivya corona virüs
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