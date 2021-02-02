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42 ilde büyük operasyon! 294 kişi...

02 Şubat 2021 Salı - 8:10 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 8:35

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 42 ilde, 294 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenleniyor


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki farklı soruşturma operasyona dönüştürüldü. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda yeni şüphelilere ulaşıldı.
 
Örgütün TSK'daki "mahrem hizmetler" yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 2'si mahrem imam 292'si ihraç edilmiş veya halen görevde bulunan asker olmak üzere toplam 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 
42 İLDE OPERASYON
 
İstanbul merkezli 42 ilde, yapılan operasyonlar devam ediyor.
 
292 asker şüphelinin rütbeleri şöyle:
 
4 Albay (emekli),
1 Yarbay (görevde),
9 Binbaşı (görevde),
6 Yüzbaşı (emekli),
1 Yüzbaşı (görevde),
1 Yüzbaşı (ihraç),
26 Üstteğmen (görevde),
3 Üstteğmen (emekli/istifa),
2 Teğmen (görevde)
2 Teğmen (istifa)
1 Teğmen (ihraç),
11 Astsubay (görevde)
9 Astsubay (ihraç),
3 Uzman Çavuş (görevde)
2 Uzman Çavuş (ihraç),
211 Kapatılan askeri okul öğrencisi.

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fetö tsk operasyon
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