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418 saat sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmesi! Bir ilk, bakan duyurdu...
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bakan resmen duyurdu. Açıklamalar peş peşe geliyor. Tam kapanma bugün itibariyle başlıyor. 418 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Herkesin kafasında tam kapanma ile ilgili soru işaretleri var. Bakanlık da merak edilen bu sorulara tek tek yanıt verdi. Ardından yeni bir uygulamaya ilişkin de açıklama yapıldı.