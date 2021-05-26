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41 yaşındaki hasta öldü! Belçika o aşıyı askıya aldı

AA |  26 Mayıs 2021 Çarşamba - 18:58 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 18:58

Belçika Sağlık Bakanlığı, Johnson and Johnson firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının 41 yaşından gençlere uygulanmayacağını bildirdi.


Bakanlık, kararın, aşının yapıldığı 40 yaşından küçük bir kadının  kanda pıhtılaşma sonrası hastaneye kaldırılması ve 21 Mayıs'ta hayatını  kaybetmesinden sonra alındığını belirtti.
 
Belçika Sağlık Bakanlığı, Avrupa İlaç Ajansından (EMA) kadının  ölümünün aşıyla ilgili olup olmadığını araştırmasını talep etti. EMA'dan gelecek  yanıta kadar aşının 41 yaşından büyüklere yapılacağı kaydedildi.
 
EMA, daha önceki açıklamalarında, ABD'de görülen vakaların ardından  aşıyla kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağ bulunabileceğini ancak bunların çok  nadir görülen yan etkiler arasında bulunduğunu ve aşının faydalarının  risklerinden fazla olduğunu açıklamıştı.
 

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Belçika koronavirüs Johnson and Johnson
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