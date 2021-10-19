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41 ilde harekete geçildi! FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 97 gözaltı...

İZMİR (AA)  |  19 Ekim 2021 Salı - 7:36 | Son Güncelleme : 19 10 2021 - 8:57

İzmir merkezli 41 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında arama kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 158 şüpheliden 97'si yakalandı.


İzmir merkezli 41 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün  (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada,  haklarında arama kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 158  şüpheliden 97'si yakalandı. 
 
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde,  FETÖ'nün TSK’deki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.
 
 
Bu kapsamda, büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı  hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı ve askeri okul  mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunan 33'ü muvazzaf 48 asker ile 110'u  darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi, toplam 158  şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Şüphelilerden 97'si gözaltına alındı.
 
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
 
 
 
 
 
 
 
 

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FETÖ TSK İzmir Fetullahçı Terör Örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri
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