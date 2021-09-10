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41 il ve KKTC'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 100 tutuklama

AA |  10 Eylül 2021 Cuma - 19:34 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 19:34

İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 176 şüpheliden 100'ü tutuklandı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına  yönelik başlatılan operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 214  şüpheliden, yakalanan 176 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
4 şüpheli delil durumu, 29 şüpheli de faydalı itirafçı olmaları  nedeniyle kolluk birimlerince serbest bırakıldı.
 
Adliyeye sevk edilen 143 şüpheliden 100'ü tutuklandı, 43 zanlı adli  kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Öte yandan, 4 şüpheli hakkındaki mükerrer soruşturma, 3 şüpheli  hakkındaki gözaltı kararı da sağlık durumu nedeniyle iptal edildi.
 
Firari, 18'i yurt dışında olmak üzere 31 şüpheliyi yakalama  çalışmaları sürüyor.

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İzmir FETÖ TSK
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