405 milyar metreküp doğalgaz ne kadar yeter, Türkiye’ye kaç yıl gider? Yeni doğal gaz rezervi ve Türkiye yıllık doğalgaz tüketimi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Fatih sondaj gemisinde yaptığı açıklamada Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin 320'den 405 milyar metreküpe yükseldiğini duyurdu. Bunun yanında "Doğu Akdeniz'de adil bir tutum takınmaz ise bu durum artık Avrupa Birliği'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacaktır" açıklamasında bulundu. Peki, Türkiye’nin yıllık doğal gaz tüketimi kaç metreküp ve kaç dolar? Yeni doğal gaz rezervi nerede bulundu, ne kadar? 405 milyar metreküp doğalgaz Türkiye’ye ne kadar gider?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde İstanbul'dan helikopterle Zonguldak açıklarındaki Fatih sondaj gemisine gitti ve burada incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında geminin 20 Temmuz 2020'de başladığı çalışmalarını tamamladığını kaydeden Erdoğan, daha sonra 'müjde' olarak duyurduğu yeni bulunan rezervlere ilişkin bir açıklama yaptı. Erdoğan, "320 milyarlık metreküplük doğalgaz müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha eklendi. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Bu kuyudaki çalışma önceden planlandığı şekilde 4775 metreye ulaşılmasının ardından sona erdi" dedi. 405 milyar metreküp doğalgaz ne kadar yeter? 405 milyar metreküp doğalgaz Türkiye’ye kaç yıl gider? Yeni doğal gaz rezervi ve Türkiye yıllık doğalgaz tüketimi hakkında merak edilenler…

TÜRKİYE’NİN YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ KAÇ METREKÜP VE NE KADAR FİYATI?

2019 doğal gaz tüketim miktarı

46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.

2018 doğal gaz tüketim miktarı:

50 milyar metreküp.

2017 doğal gaz tüketim miktarı:

53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.

2016 doğal gaz tüketim miktarı:

49.5 milyar metreküp.

2015 doğal gaz tüketim miktarı:

47.9 milyar metreküp.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğal gaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınının dışarıdan alan Türkiye’nin bu alandaki açığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor.

405 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR YETER?

405 milyar metreküp doğalgaz kaç yıl gider? Türkiye’nin yıllık doğalgaz kullanımı 45 – 50 milyar metreküp arasında değiştiğine göre 405 milyar metreküp Türkiye’ye yaklaşık 9 yıl gider.