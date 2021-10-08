400 beygirlik Lotus Elmira’lar yola çıkıyor

Lotus Emira, süper spor otomobil görünümü, günlük kullanılabilirliği ve gelişmiş konforu ile dikkat çekmeyi hedefliyor. İnce farlar, kaputtaki havalandırmalar ve kapıların arkasındaki hava girişleri de dahil olmak üzere Evija elektrikli hiper otomobilinden ilham alınarak tasarlandı. Lotus Emira için Türkiye’den ön sipariş alımları başladı. 360 beygir geliştiren Mercedes-Benz tarafından üretilen turbolu 2.0 litrelik dört silindirli veya 400 beygir gücü üreten Toyota kompresörü tarafından süper şarjlı bir V6. Manuel ve otomatik şanzımalar arasında seçim yapılabilecek.Maksimum tork değeri 430 Nm, 4,5 saniyeden daha kısa sürede 0'dan 100 km/s ve 290 km/s'ye kadar maksimum hıza sahip.İç dizaynında koltuklar, özellikle uzun mesafeli yolculuklarda daha fazla konfor için tasarlanmıştır. İsteğe bağlı olarak, 12 konumlu elektrikli ayarlı premium spor koltuklarla değiştirilebiliyor.
Ekim sonu belirmenecek
Android Auto ve Apple CarPlay entegrasyonuna sahip bilgi-eğlence sistemi için 10,25 inç dokunmatik ekranla birleştirilmiş 12,3 inç tam dijital sürücü ekranını barındırıyor. Yüksek teknoloji ürünü gösterge panelinin önceki modellere kıyasla Emira'nın gerçekten parlayan iç tasarımını gözler önüne seriyor. 2022 yılı baharında ilk teslimatlarına başlayacak olan otomobil, premium markalar ile birlikte dünyada yarışacak. Vergisiz olarak 75.000 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulması beklenen otomobilin detayli fıyat bilgisi Ekim ayının sonunda netleşecek