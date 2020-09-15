40 yaşını aşan her erkeğin bu testi yaptırması gerekiyor

Prostat kanseri hakkında bilgiler veren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Osman Metin, hastalıkta erken tanının önemine dikkat çekerek herhangi bir şikayeti olmasa da 40 yaşını gecen erkeklerin yılda bir kez prostat muayenesi olması gerektiği söyledi.

Kanser günümüzün en önemli hastalıklarından biridir. Özellikle prostat kanseri sık görülmesinin yanı sıra tüm dünyadaki yayılma hızıyla dikkat çekerken, istatistikler gelişmiş ülkelerde daha fazla görüldüğü söylemektedir.

Bu kapsamda Üroloji Uzmanı Op. Dr. Osman Metin özellikle 40 yaş üstü erkeklerin kabusu haline gelen prostat kanseri hakkında bilgiler verdi.

Op. Dr. Osman Metin, “Prostat bilinenin aksine bir hastalık değil, erkeklerde meni sıvısını oluşturan bir salgı bezidir. Tüm organların olduğu gibi prostatın da çeşitli hastalıkları vardır. Prostat kanseri de bunlardan birisidir. Tüm prostat hastalıklarında şikayetler birbirine benzer. İyi huylu prostat büyümesi, prostat kanseri veya prostat enfeksiyonlarında hastalar genellikler benzer şikayetlerle hekime başvurular. Bu şikayetler genellikle idrar yapma ile ilgilidir. İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, idrar akım gücünde azalma, idrar doluluk hissi en sık görülen şikayetlerdendir. Bu nedenle prostat kanserine ait özel bir şikayet söz konusu değildir" dedi.