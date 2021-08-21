40 yaşından sonra gözlere dikkat!

40 yaş sonrası ortaya çıkan yakını görememe probleminin yaşın ilerlemesine bağlı olarak ortaya çıktığını dile getiren Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mete Açıkgöz lazer göz tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

YAŞ İLE BİRLİKTE ORTAYA ÇIKIYOR!

Özellikle 40’lı yaşlarından sonra yakın mesafede (40-50 cm) ince detaylar seçilememeye başlar. Bu tamamen yaşın ilerlemesine bağlı doğal bir süreçtir.

Yakın okuma problemleri günlük hayatta çoğu zaman sorun yaratmaktadır. Her zaman yakın okuma gözlüğü taşımak ve kullanmak ayrı bir zahmet gerektirir. Yakın okuma problemlerinin çözümü lazerle etkin olmamaktadır. Excimer lazer sistemleri sadece uzak sorunlarını başarıyla çözmektedir.

TRİFOKAL (AKILLI) MERCEK NEDİR?

40 yaş sonrası ortaya çıkan bu fizyolojik rahatsızlığın çözümü son yıllarda daha da başarıyla uygulanan Trifokal ( 3 boyutlu) merceklerdir. Uzak, Orta ve Yakın mesafeyi kesintisiz bir şekilde gösterir. Akıllı mercek diye de bilinen bu lensler 10-15 dk süren iğnesiz dikişsiz bir kapalı operasyonla günübirlik olarak hastanın gözüne yerleştirilmektedir. Hastanın gözünde gözlük ile ilgili ne kusur varsa akıllı mercek ona göre tüm refraksiyon kusurlarını düzeltmektedir. Örneğin, hastada sadece yakın değil aynı zamanda uzak problemi de ve astigmatta eşlik ediyorsa, bu trifokal akıllı mercekler tek seferde tüm sorunları çözmektedir. Hifrofiilik hidrofobik yapılarda olabilen bu merceklerin ömrü çok uzun olup, insanın hayatı boyunca gözlüğe bağlı görme sorununu çözebilmektedir. Değiştirmeye gerek olmayıp tek plan tek seferde doğru ölçümle hasta hem yakın hem uzak hem astigmattan kurtulmaktadır. Hasta ertesi gün kendi özel günlük yaşantısına dönebilmektedir. Sürekli göz içindedir, çıkarılıp takılmaz, rahatsızlık vermez, her ortama girip çıkılabilir ve yüzme dahil her sporu rahatlıkla yapabilirsiniz.İşlem hem kısa hem de ağrısızdır. Hastanede yatmaya gerek kalmayıp aynı gün hasta taburcu olabilmektedir.

MUTLAKA UZMAN GÖRÜŞÜ ALIN!

Bu akıllı merceklerin hastaya uygun olup olmadığı göz hekimi tarafından belirlenir. Hastanın ön ve arka (retina) tabakasında başka bir sorun varsa hekim tarafından değerlendirilip alternatif tekniklere geçilebilir.

Hastanın gözünün hangi tekniğe uygun olması ile ilgili son kararı uzman hekim vermektedir.