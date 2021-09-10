40 yaş üstünde daha sık görülüyor

Beyin damarlarını genişleterek baloncuğa ve beyin kanamasına neden olan anevrizmada erken müdahale hayati önem taşıdığını söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, “Hipertansiyon, diyabet, sigara kullanımı, narkotikler, aşırı alkol tüketimi, kafa-beyin darbeleri anevrizma oluşumunda etkin bir rol oynayabilmektedir” dedi. Baykara, anevrizmanın 40-60 yaş grubunda daha sık görüldüğünü kaydetti.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, beyin kanamasına neden olabilen hastalığa ilişkin açıklamalarda bulundu ve tedavi yöntemlerinden bahsetti.

KADINLARDA DAHA SIK RASTLANIYOR

Anevrizmanın beynin damarlarında oluşan genişleme anlamına geldiğini aktaran Op. Dr. Eyüp Baykara, “Halk arasında bu genişleme baloncuk olarak biliniyor. Baloncuğun patlaması beyin kanamasına yol açıyor. Kanamanın derecesi ise, hastanın hayatta kalıp kalmaması ile doğru orantılı. Anevrizma konusu yaş ve cinsiyete göre de büyük bir önem taşımaktadır. Anevrizma 40-60 yaş grubunda bulunan insanlarda daha çok görülmekte olup, hastalığın kadınlarda erkeklere nazaran daha yüksek oranda rastlanmaktadır” diye konuştu.

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