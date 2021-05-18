40 yaş üstü tüm öğretmenlere aşı müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor, bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı" dedi.

Öğretmen aşılamalarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yeni bir açıklama geldi. Bakan Selçuk 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşı randevularının açıldığını söyledi.

Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son günlerde en çok tartışılan konulardan biri olan öğretmenlerin aşılanma süreciyle ilgili konuya açıklık getirdi. Bakan Selçuk’un yaptığı açıklama şöyle:

752 BİN 600 EĞİTİM ÇALIŞANI AŞILANDI

“Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla.”

Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor.Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı.Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı.