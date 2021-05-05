TBB, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs aşılama programında 40 yaş üzeri avukatlar için öncelik getirildiğini belirtti. Meslektaşlarına aşı randevusu için başvurmaları tavsiyesinde bulunulan TBB açıklamasında, "Değerli meslektaşlarımız; avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır. Destekleri için Sayın Adalet ve Sağlık Bakanlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
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40 yaş üstü avukatlara aşılama önceliği
DHA | 05 Mayıs 2021 Çarşamba - 16:18 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 16:18
Türkiye Barolar Birliği (TBB), 40 yaş üstü avukatlara koronavirüs aşı önceliği getirildiğini açıkladı.
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