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40 yaş üstü avukatlara aşılama önceliği

DHA |  05 Mayıs 2021 Çarşamba - 16:18 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 16:18

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 40 yaş üstü avukatlara koronavirüs aşı önceliği getirildiğini açıkladı.


TBB, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs aşılama programında 40 yaş üzeri avukatlar için öncelik getirildiğini belirtti. Meslektaşlarına aşı randevusu için başvurmaları tavsiyesinde bulunulan TBB açıklamasında, "Değerli meslektaşlarımız; avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır. Destekleri için Sayın Adalet ve Sağlık Bakanlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. 
 

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