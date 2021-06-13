40 yaş aşı randevusu nasıl alınır? 40 yaş ne zaman aşı olacak, 40 yaş aşı randevusu ne zaman açılacak?

40 yaş ne zaman aşı olacak, 40 yaş aşı randevusu ne zaman açılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısına ilişkin, "40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." açıklamasında bulundu. Peki, 40 yaş aşı randevusu nasıl alınır? İşte aşı randevusu alma…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama yaptı. Koca, "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." dedi. Peki, 40 yaş aşı randevusu nasıl alınır? Aşı sırası randevusu alma…

40 YAŞ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız sistemi üzerinden “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir ya da aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023’e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler. Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız’dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor. Eğer vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız’da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

Corona aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvuru yapılabilecek.

MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

MHRS RANDEVU SAYFASI

AŞI SIRASI ÖĞRENME

Corana virüsü için aşı sıranızın gelip-gelmediğini e-Nabız üzerinden öğrenebilirsiniz. e-nabız sayfası üzerinde “KEŞFET” bölümünde yer alan “AŞI TAKVİMİ” içerisinde yer alan “COVİD-19 AŞISI” kısmına tıklayınız. Eğer aşı için hakkınız bulunuyorsa MHRS sistemi üzerinde randevu alabilirsiniz.

Eğer “COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Aşılama için Bakanlığımızın belirlediği öncelik sıralaması göz önünde bulundurularak durumunuz günlük değerlendirmelerle güncellenebilecektir. Sağlık çalışanı iseniz, çalıştığınız kuruma başvurarak bilgilerinizin güncellenmesini sağlayınız.” yazısı yer alıyorsa ise sıranız henüz gelmemiştir.