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40 öğrencinin bulunduğu bot battı! Ülkede ölüler var!

İHA |  13 Ocak 2018 Cumartesi - 11:59 | Son Güncelleme : 13 01 2018 - 12:10

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinin Dahanu yakınlarında 40 öğrencinin bulunduğu botun battığı en az 4 öğrencinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Hindistan’ın Maharaştra eyaletinin Dahanu yakınlarında 40 öğrencinin içerisinde bulunduğu botun battığı, 32 öğrencinin kurtarıldığı en az 4 öğrencinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
 
Hindistanlı yetkili Prashant Narnaware, ”Kurtarma operasyonu devam ediyor. Olay bu sabah Dahanu sahilinde meydana geldi. Emniyet müdürü ve yetkililer olay yerinde” dedi. Yetkililer, botun aşırı yük yüzünden batmış olabileceğini belirtti.
 
Hindistan Sahil Güvenliği’nin çalışmalarının sürdüğü kurtarma operasyonuna havadan da müdahale edildiği belirtildi.
 
 

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