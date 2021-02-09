40 milyon liralık dev vurgun! 21 TIR buhar oldu…

Son dakika haberine göre; Büyük bir vurgun ortaya çıkarıldı. Gürcistan'a ihraç edilen 21 TIR dolusu içki buhar oldu. Yürütülen soruşturmada içkilerin evrak üzerinde ihraç ediliyor gibi gösterilip yurt içi piyasaya satıldığı ve 40 milyon liralık vurgun yapıldığı belirlendi. Yapılan operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ 'ın haberine göre; Sarp Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'a içki ihracatı yapan bir firmayı takibe aldı. Türkiye'nin en büyük içki üreticilerinden olan firma, evrak üzerinde 21 TIR dolusu içkiyi Gürcistan'a ihraç etmiş gibi gösterdi. Yürütülen çalışmalarda TIR'ların içerisinde içki yerine tekstil, mobilya, sebze ve meyve yüklü olduğu belirlendi.

ŞİŞE BAŞI 160 LİRA

Gürcistan'a ihraç edilmiş gibi gösterilen 337 bin 778 şişe içkinin iç piyasaya satıldığı tespit edildi. Bu yöntemle firmanın şişe başı 140-160 TL, toplamda da 40 milyon liralık KDV ve ÖTV ödemesi yapmadığı belirlendi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İstanbul, Kırklareli ve Artvin'de düzenlenen operasyonlarda aralarında içki imalatı ve pazarlaması yapan firmanın yabancı uyruklu yetkilileri, paravan firma yetkilileri, gümrük müşavirleri ve araç şoförlerinin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. TIR şoförleri verdikleri ifadede Gürcistan'a götürdükleri yüklerin arasında içki olmadığını söyledi.