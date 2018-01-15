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40 kilometre menzilli Hawk füzeleri Afrin'e kilitlendi

15 Ocak 2018 Pazartesi - 16:48 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 16:48

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 12. Hawk Batarya Komutanlığında bulunan çok sayıda Hawk füze bataryasının namluları Afrin'in ilçelerine kilitlenmiş durumda


Afrin operasyonu öncesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınırın sıfır noktasında bulunan 40 kilometre menzilli Hawk füze bataryaları, Afrin'in ilçelerine kilitlenmiş durumda.  
 
Afrin operasyonu kapsamında Hatay'ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı'daki birliklere zırhlı askeri araç sevkiyatı devam ederken, sınır karakollarında ise alt yapı ve savunma sistemleri en üst düzeye çıkartıldı.
 
 
Afrin'e sınır komşusu olan Kırıkhan ilçesindeki 12. Hawk Batarya Komutanlığında bulunan çok sayıda Hawk füze bataryasının da namluları Afrin'in Qude, Ma'mal Üshangi ve Sate ilçelerine doğrultulmuş pozisyonda.
 
Hava savunma sistemleri arasında önemli bir yeri olan Hawk füzelerinin 40 kilometre menzili bulunuyor.
 

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