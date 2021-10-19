40 günü geçen sağlık raporlarıyla ilgili Covid 19 görüşü!

Çalışanlar ilgilendiren Covid 19 ile ilgili önemli bir görüş verildi. Çalışanların hekimden aldığı sağlık raporlarının 40 günü geçmesi halinde sağlık raporlarının sağlık kurulu tarafından onaylatılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı Covid19 testi pozitif çıkanlar ile negatif temaslı personele verilen sağlık raporlarının 40 güne dahil edilmemesi gerektiği yönünde önemli bir görüş verdi.

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 PCR testi pozitif çıkan veya PCR testi negatif temaslı personele verilen 14 günlük raporların bir yılda verilecek azami rapor süresi olan 40 günü aşması halinde son raporun geçerli olabilmesi için ilgili personelin heyet raporu alıp almaması hususunda önemli bir görüş verdi.

Memurlar.net’in haberine göre Sağlık Bakanlığı, pandemi sürecinde "U07.3 Covid-19 Tanımlanmış Virüs, Z03.8- Şüpheli Hastalıklar ve Durumlar İçin Diğer Gözlem" ve "Z03.9- Şüpheli Hastalık veya Durum İçin Gözlem, Tanımlanmamış" tanıları ile düzenlenen 14+14 olmak koşulu ile 28 güne kadar istirahat/iş göremezlik raporlarının, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6'ncı maddesi 6'ncı fıkrasında "Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir." hükmünde geçen kırk günlük süreye dahil edilmemesine karar verildiğini ve buna göre işlemlerin yürütülmesi gerektiğine dair görüş vermiştir.

BAKANLIĞIN COVİD 19 GÖRÜŞÜ