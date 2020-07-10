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40 günde 15 bin lira kazandıran meslek!
Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık, Genç Çiftçi Projesi ile Türkiye genelinde 85 tane böcek besleme evi yapıldığını belirterek, "İpekböceği besleme evi projesine başvuran her üreticiye destek verildi. Hedef şuydu; üretici 250 dut dikecek 5 paket ipekböceği yetiştirecek ve 10 bin lira kazanacaktı. Bu rakam günümüzde 15 bin lira oldu. Özetle 40 günlük bir emek vererek 15 bin lira kazanmak mümkün oldu” dedi.
2006 yılında dönemin Başbakanı, bugünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, ipek böcekçiliğinin Hayvancılık Destekleme Programı’na alındığını ve böylece yok olmak üzere olan bu mesleğe can suyu verildiğini anlatan Ramazan Işık, şu anda Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayabildiklerini ancak yüzde 100’ünü karşılamak istediklerini söyledi. Başkan Işık, “Biz bunu başarabiliriz, profesyonel üreticilerle ve bu alanda verilen devlet desteğinin artması ile bu mümkün” dedi.