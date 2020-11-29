40 bin TL hibe desteği! Online eğitimi tamamlayan...

Dev şirket harekete geçti. Hibe desteği sağlıyor. 40 bin TL geri ödemesiz para almak isteyenler için başvuru süreci başladı. 40 bin TL'nin yanı sıra 25 bin liralık hibe desteği almak için 2 günlük online eğitimi tamamlamak gerekiyor. Coca-Cola Kız Kardeşim Projesi kapsamında 2021 yılında hayata geçireceği ikinci hibe programı ile Kovid-19 pandemisinden derinden etkilenen yeme-içme sektöründe faaliyette bulunan girişimci kadınlara iş geliştirme hibesi verecek. Ocak-Mart ayları içerisinde gerçekleştirilecek ikinci Kız Kardeşim Hibe Programı ile 29 girişimci kadına 25 biner TL ve 1 girişimci kadına 40 bin TL jüri özel ödülü olmak üzere toplamda 765 bin TL’lik destek sağlanacak.

Coca-Cola Türkiye, Habitat Derneği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle düzenlenen ve dört aşamadan oluşan programın başvurularının ilk şartı Kizkardeşim.net web sitesi üzerinden online eğitimlerini tamamlayarak sertifika almak. Başvurunun ardından teknik elemeden geçen kadınlardan il bazlı en yüksek puanı alan katılımcılar, online olarak gerçekleştirilecek Hibe Programı Kampı’na davet edilecek. 2 gün sürecek olan kampta, kadınlara yönelik hızlandırıcı eğitimler gerçekleştirilecek. Final jüri değerlendirmesinde, hibe alma kriterlerine göre en yüksek puanı alan 30 kadın, iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacak. Hibe Kampı’nın son gününde online final töreni gerçekleştirilecek. Program ile yeme-içme sektörüne yönelik çalışan, işletme sahibi kadınların işletmelerini geliştirebilmeleri için Kız Kardeşim Projesi kapsamında 81 ilden seçilecek 30 girişimci kadının ürettikleri lezzetlerin tanıtılması, ve sosyo- ekonomik konumlarının güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Program ile yeme-içme sektörüne yönelik çalışan kadınlara markalaşmanın yanı sıra eğitim desteği de verilecek. (Milliyet)