40 bin sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık bakanlığı 40 bin personel alımı branş dağılımı açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama 2021!

Sağlık personeli alımına ilişkin yeni müjde 8 Kasım Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Erdoğan "Okullarımızda 40 bin sağlık personeli istihdam edeceğiz" açıklamasında bulundu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman olacak? Sağlık Bakanlığı ataması hangi tarihte, aranan şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin sağlık personeli kazandırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı açıklama merak uyandırdı. Peki, Sağlık bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman? 40 bin branş dağılımı açıklandı mı, Sağlık atamaları hangi tarihte olacak, aranan şartlar neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK PERSONELİ 40 BİN ALIMLAR NE ZAMAN OLACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Alımla ilgili kılavuz yayımlandığında konu hakkında Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılacaktır.

ATAMA MÜJDESİ GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, salgın şartlarından uzaklaştıkça, çok yönlü iyileştirme için sağlam adımlar atacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."

BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Sağlık Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personel, 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakatla belirlenecek.

Adaylar, 8-26 Kasım tarihleri arasında e-Devlet (Sağlık Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Alım yapılacak 15 sözleşmeli bilişim personeli için adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.

Son başvuru tarihi: 22 kasım 2021